La norteamericana Kaleigh Gilchrist, medallista de oro en Río 2016, será una de las figuras del Maui And Sons Pichilemu Women's Pro, que se realizará entre el 6 y 8 de octubre en Punta de Lobos.

La californiana forma parte del equipo norteamericano de Water Polo, carrera que practica paralelamente al surfing profesional y se ubica actualmente en el puesto 67 del ranking clasificatorio de la World Surf League.

"Nunca he estado en Chile, pero he oído cosas increíbles de allí y de Punta de Lobos. Voy con muchas ganas de ganar y sumar puntos en el ranking y cuando vi esta oportunidad de surfear esta ola de clase mundial, no lo pensé", dijo.

Hasta el momento hay 25 participantes inscritas, entre ellas la ariqueña Lorena Fica, quien está en el puesto número 100º, seguida de la pichilemina Jessica Anderson (189º).