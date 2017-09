Romai Ugarte: "Me ha costado superar mi separación"

09:17 El ex comentarista del CDF, quien salió del canal tras un polémico gesto en pantalla, se refirió al hecho y a su situación personal. "Me trataron de matar", dijo sobre su salida de la estación televisiva.

El comentarista deportivo Romai Ugarte, abordó en conversación con LUN su salida del CDF, luego de un gesto obsceno que realizó cuando fue presentada la panelista que se integraba al programa "En el nombre del fútbol", Grace Lazcano.

"Estoy consciente de que la embarré y por eso le he pedido disculpas a la gente", dijo Ugarte, quien esta semana se reintegró a sus labores en radio Agricultura, luego del polémico episodio.

Ugarte dijo que el director de Deportes de Agricultura, Milton Millas le planteó que "mi personaje era duro y que mucha gente no me quería y por eso pasaban estas cosas (...) había un personaje, pero lo hacía para el canal. Y no creo que me atrapara".

Además Ugarte habló de su vida personal y dijo que el proceso de su separación lo ha afectado. "Me ha costado salir de eso, no es fácil. Despues de estar casado 15 años. En la radio y el canal se sabía. Pero ya estoy superándolo, aunque para algunas fechas tengo bajones".

"Sigo viendo el CDF. Echo de menos, pero va disminuyendo" dijo el comentarista, quien además planteó que "me trataron de matar. Yo creo que no. Lo más complicado fue ver sufrir a mis hijas, pero por lo que decían en las redes sociales".