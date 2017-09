ANFP realiza gestiones para recibir a Ecuador en el Estadio Nacional

De acuerdo con información de El Mercurio, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se encuentra realizando reservadas gestiones con el objetivo de que la selección chilena pueda jugar el duelo del 5 de octubre, ante Ecuador en el Estadio Nacional, recinto que se encuentra sancionado por la FIFA por cantos homofóbicos.

La publicación sostiene que desde la ANFP aclararon que las gestiones no apuntan a una apelación y que no fueron realizadas con anterioridad, porque no se había cumplido la mitad del castigo.

La petición debe ser revisada por la Comisión de Disciplina y la de Apelación de la FIFA, que se reunirá la próxima semana.

Además, la ANFP resolvió presentar una queja por el comportamiento de los hinchas bolivianos, que pifiaron el himno chileno y, por el hecho de que a los jugadores nacionales se les escondían los balones al momento de reanudar el juego.