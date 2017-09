Bravo dijo que Alexis "pasó de la felicidad a la amargura en horas" por fallido traspaso al City

Tras el triunfo del Manchester City por 5-0 ante el Liverpool, encuentro que disputó desde el minuto 37 tras la lesión de Ederson, el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, se refirió al frustrado traspaso de Alexis Sánchez a los "ciudadanos".

Bravo dijo que el delantero "estaba feliz" por su evenutal traspaso y que tras el fracaso de las negociaciones, "paso de la felicidad a la amargura en horas, en el mismo día".

"Es un tema que ya se despejó. No salió la operación porque un jugador no se fue a Arsenal y se cayó todo" dijo el arquero de la Roja.

El ex Colo Colo dijo además que "nos hubiese encantado tenerlo acá,. pero no fue así (...) no tocó en esta oportunidad, esperamos tenerlo más adelante con nosotros".