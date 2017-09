Aníbal Mosa: "El trabajo de Guede lo vamos a evaluar a fin de año"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, descartó tajantemente los rumores que señalan que el entrenador Pablo Guede será despedido si Colo Colo no logra vencer a San Luis, por la séptima fecha del Torneo de Transición, y aclaró que recién será evaluado su trabajo a fin de año.

Ante la posibilidad que el estratega de origen argentino deje el banco del elenco popular si no suma de a tres ante los quillotanos, el mandamás de la concesionaria alba declaró a La Tercera que "no, eso no es cierto. Eso no es efectivo".

Tras ello, el empresario puertomontino indicó los pasos a seguir respecto a la labor del ex técnico de Palestino y San Lorenzo. "Lo vamos a evaluar a fin de año. Este no es el momento", apuntó desde Turquía.

En el arranque de la séptima fecha del campeonato, Colo Colo se medirá al elenco que dirige Miguel Ramírez el próximo viernes 22 desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

El ‘Cacique’ se ubica en el quinto lugar de la tabla con nueve puntos, a siete unidades del líder exclusivo Unión Española.