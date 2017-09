Esteban Paredes: "Ya no hay más margen de error"

Esteban Paredes, delantero de Colo Colo, exteriorizó una autocrítica este jueves por la irregularidad presentada por el cuadro albo en el semestre, hoy quinto en el Transición y sorpresivamente eliminado en octavos de la Copa Chile, y afirmó que “ya no hay más margen de error” si desean ganar el campeonato.

Tras golear a la ‘U’ en el superclásico, en el Estadio Monumental, el elenco que dirige Pablo Guede se despidió en la ronda de 16 de la Copa Chile a manos del sorprendente Iberia y luego sumó solo un empate en la visita a Deportes Iquique.

La falta de regularidad es un tema prioritario en el ‘Cacique’ y ante ello el ‘Tanque’ apuntó que la principal responsabilidad es de los jugadores, desligando de cierta carga a Guede. "Somos nosotros los que decidimos dentro de la cancha", expresó.

"Tenemos harta responsabilidad. El 80% o 90% por ciento pasa por nosotros. El torneo pasado lo perdimos nosotros. Soy bastante autocrítico. Me siento responsable porque tuvimos varias (en Iquique). No estuve a la altura", indicó el ‘7’.

“Tenemos que ser autocríticos. Yo erré un gol ese día (con los ‘Dragones Celestes’). Hoy ya no se puede jugar con la camiseta, no se puede jugar con el escudo. Tenemos que tener otra mentalidad", agregó el goleador.

En la misma línea, el mundialista en Sudáfrica 2010 indicó que "a todo el plantel le dolió mucho la eliminación (de Copa Chile). El equipo tiene que levantar cabeza. Miramos de repente a los rivales por debajo del hombro. Creo que el camino es otro".

Ya casi en la mitad de torneo, Colo Colo se encuentra en la quinta plaza con nueve puntos, a siete del exclusivo líder Unión Española. Ante este escenario, Paredes cree que aún está la ventana abierta para pelear por el título.

"Si hay chances la vamos a luchar. Ya no hay más margen de error (…) De repente el fútbol es tan injusto. Las personas que más trabajan no logran ganar. Acá no le hemos encontrado la vuelta", dijo.

Por otro lado, el experimentado ariete lamentó la suspensión de Jorge Valdivia, quien se perderá el choque con los pupilos de Miguel Ramírez por acumulación de tarjetas amarillas. Recordar que el ‘Mago’ fue citado por el Tribunal de Disciplina luego que la Comisión Arbitral lo denunciara por dichos contra Eduardo Gamboa.

“He visto cada colega mío decirle cada barbaridad a los árbitros y no los han suspendido. Creo que se debe advertir primero y después castigar y la comisión debe tener calma. ¿No será persecución hacia nosotros? Yo creo que sí", aseveró.