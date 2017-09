Ancelotti: "Vidal ha entrenado esta semana y podría jugar mañana ante Mainz"

15 September 2017 15:02

AgenciaUno

El entrenador del Bayern Münich, Carlo Ancelotti, abrió la puerta a la posibilidad que el mediocampista chileno Arturo Vidal sea de la partida este sábado ante el Mainz por la cuarta fecha de la Bundesliga alemana 2017-2018.

El formado en Colo Colo y ex Juventus se ha perdido los últimos dos encuentros del cuadro bávaro. En la derrota ante el Hoffenheim no estuvo por decisión técnica, luego que el volante no llegara en plenitud física y psicológica tras defender a Chile, y se perdió por suspensión el estreno en la Champions frente al Anderlecht belga.

Consultado por si el ‘23’ del Bayern estará frente al elenco donde alguna vez jugara Gonzalo Jara, en el Allianz Arena, Ancelotti declaró en rueda de prensa que "Arturo Vidal ha entrenado esta semana y podría jugar mañana”.

Incluso, el estratega italiano de los bávaros espera que el nacido en San Joaquín logre junto a la ‘Roja’ el boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018. “Es un jugador importante y queremos que esté en el Mundial", apuntó.

Respecto a la permanente participación del Bayern en la tradicional fiesta de Oktoberfest, Ancelotti solo se limitó a decir que "es importante ganar mañana. Después tendremos tiempo de celebrar".