La Roja femenina cayó 1-0 ante Francia en un duelo amistoso

La selección chilena femenina cayó 1-0 ante su par de Francia en un duelo que se disputó en el estadio "Michel d´Ornano" de Caen.

El encuentro, que contó con la asistencia de 12 mil espectadores, tuvo como gran figura a la portera Christiane Endler, quien en varias ocasiones evitó que las locales marcaran.

La apertura de la cuenta, y a la postre el tanto definitivo de la victoria francesa, fue obra de Viviane Asseyi.

Al final del encuentro Endler realizó su análisis y afirmó que "hicimos un muy buen partido", pero agregó que "no estoy feliz, porque no me gusta perder".