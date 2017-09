Alexis es suplente: Chelsea y Arsenal empatan 0-0

Alexis Sánchez es suplente en el clásico disputado entre el Chelsea y Arsenal. El conjunto del tocopillano debe ganar para volver a los puestos de avanzada de la Premier League, donde están en la posición duodécima.

El equipo de Londres suma dos triunfos y dos derrotas en las primeras cuatro fechas de la liga inglesa, por lo que un triunfo lo regresaría a la parte alta de la tabla que tiene al Manchester City de Claudio Bravo en el primer lugar con 13 puntos.

Parejo han sido los últimos partidos entre los cañoneros y los blues que en sus últimos cinco enfrentamientos registran tres triunfos para el club de Sánchez y dos para los dirigidos por Antonio Conte que marchan en la tercera ubicación con 9 unidades.

The teams are in... #CHEARS pic.twitter.com/gWhdTnahlO

Here's how we line up for #CFCvAFC... pic.twitter.com/nBeVhBOTjR