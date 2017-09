En la B: Argentina descendió a la Zona 1 Americana de Copa Davis tras perder contra Kazajistán

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, reconoció este domingo en Astaná que Kazajistán "jugó mejor" en el repechaje que envió al equipo sudamericano al descenso de la elite del tenis mundial por primera vez en 15 años.

"Creo que Kazajistán jugó mejor. Los kazajos jugaron mejor y creo que todo se resume a eso", declaró Orsanic luego de la derrota de Diego Schwartzan ante Mijail Kukushkin por 4-6, 4-6 y 6-7 (2) en el punto decisivo que selló la serie a favor de los locales.

El quinto punto no se jugó por el retiro de Dimitri Popko y la serie cerró en 3-2 a favor de Kazajistán. Argentina, campeón vigente de la Davis, volverá así a la Zona 1 Americana luego de jugar en el Grupo Mundial ininterrupidamente desde 2002.

"El viernes Kukushkin fue superior a (Guido) Pella, Diego fue superior a Popko, ayer en el dobles ellos también fueron mejores que nosotros y hoy más allá de que teníamos posibilidades concretas de que el 'Peque' (Schwartzman) podía ganar en su partido, Kukushkin jugó mejor", analizó Orsanic.

"Creo que hemos perdido en la cancha, creo que nos hemos preparado bien, hemos venido con tiempo, hemos entrenado bien y mucho y el grupo estaba con mucha ilusión. Creo que nos han representado muy bien. Cada uno de los jugadores que entró a la cancha hizo todo lo que pudo. Los kazajos jugaron mejor y creo que todo se resume a eso", agregó el capitán de Argentina, el campeón vigente de Copa Davis.

Schwartzman admitió en tanto que los nervios le jugaron en contra. "Estaba nervioso en el primer set y luego tuve ocasiones de ganar el tercer set pero no pude. Hay partidos en que te toca no jugar bien, no aproveché las chances en el tercer set", declaró en la conferencia de prensa.

Orsanic se mostró satisfecho con su trabajo al frente del equipo: "Hemos hecho las cosas bien este año, el año pasado y también en el 2015".

Argentina se presentó a la serie de repechaje con un equipo alternativo, con sólo uno de los jugadores que logró la 'Ensaladera de Plata' el año pasado. Juan Martín del Potro y Leonardo Mayer anunciaron que no jugarán más el certamen de tenis por equipos, mientras que Federico Delbonis se encuentra lesionado.

De esa forma, Guido Pella, que el viernes cayó ante Kukushkin, fue el único sobreviviente del conjunto campeón. Horacio Zeballos y Carlos Berlocq fueron otros jugadores que no estuvieron a disposición del capitán en esta oportunidad.

El descenso de Argentina se convierte en el tercero de un vigente campeón del certamen, después del que sufrieron Francia en 1997 y Suecia en 1999.