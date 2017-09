[VIDEO] Polémica por risotada de Alexis tras grosero error de un compañero en duelo ante Chelsea

Polémica ha generado la reacción de Alexis Sánchez en el duelo de hoy ante el Chelsea, que terminó empatado sin goles y en el que ingresó en el minuto 66.

Previo a su entrada a la cancha y, mientras veía el encuentro desde el banco, Alexis estalló en risas junto al arquero colombiano, David Ospina, luego de que su compañero Alexandre Lacazette desperdició de manera grosera una oportunidad de gol.

“Nooo... la conch...” se ve decir al delantero de la selección chilena, mientras descarga la tensión de la jugada en la espalda de Ospina, para luego reir de buena gana.

A los hinchas ingleses, quienes lo pifiaron en su debut en la Premier League, tras el episodio de su frustrado traspaso a Manchester City, no les gustó la risa de Alexis, la que consideraron una burla y dejaron furiosos mensajes en su contra en redes sociales.

Partidarios del “Niño Maravilla”, en tanto, acusan una campaña de los medios ingleses, donde se ha abordado largamente, el eventual divorcio entre los hinchas “gunners” y el delantero chileno.

Interesting reaction from Alexis to that miss pic.twitter.com/zHr6nd1jGG — Terje (@ArsenalTerje) 17 de septiembre de 2017

You think the grass is greener elsewhere? @Alexis_Sanchez So disrespectful to laugh at a teammate….leave! Your not worth the badge!! — Jake (@Jake42219952) September 17, 2017

I wish @Alexis_Sanchez just went to @ManCity instead of being a liability , why should he laugh when we don't score — Franklin Musungu (@fmusungu1) September 17, 2017