Gary Medel: "He estado al 100%. Si soy titular o no depende del técnico"

El estratega Senol Gunes le dio la oportunidad al formado en Universidad Católica de ingresar desde el minuto uno ante el Konyaspor y el 'Pitbull' no falló al cumplir una sólida presentación.

El seleccionado chileno Gary Medel valoró ser titular por primera vez desde su llegada al Besiktas, en la victoria de su escuadra por 2-0 sobre Konyaspor por la Superliga turca, y aclaró estar en plenitud de condiciones físicas para seguir siendo considerado de entrada por el entrenador.

El estratega Senol Gunes le dio la oportunidad al formado en Universidad Católica de ingresar desde el minuto uno ante el Konyaspor y el ‘Pitbull’ no falló. El bicampeón de América con la ‘Roja’ cumplió una sólida presentación y terminó jugando los 90 minutos en el Vodafone Stadium.

Tras el encuentro, el ex Sevilla, Cardiff City e Inter de Milán declaró que "he estado al 100 por ciento. Si soy titular o no depende del técnico, nosotros estamos disponibles. Hay 23 ó 24 que lo están, pero sólo juegan 11. Vamos a trabajar día a día para poder estar entre esos 11".

En cuanto a la victoria que dejó al Besiktas en la segunda plaza de la tabla, superado solo por diferencia de goles por el puntero Galatasaray, Medel indicó que "la primera sensación es la importancia de los tres puntos. Jugamos en nuestra casa con nuestra gente y eso suma mucho para nosotros".

"Es muy importante que la afición esté junto a los jugadores, que compitamos juntos porque en momentos difíciles necesitamos de nuestra gente, así que les doy las gracias por todo el apoyo a nuestro equipo", finalizó.