Brasileño Sandro Ricci arbitrará Chile vs. Ecuador

El árbitro brasileño Sandro Ricci será el encargado de impartir justicia en el compromiso entre las selecciones de Chile y Ecuador, el jueves 5 de octubre en el Estadio Monumental, duelo clave para la ‘Roja’ en su objetivo de alcanzar un boleto para el Mundial de Rusia 2018.

El juez central de la brega en Pedrero, por la decimoséptima fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo, estará secundado por los asistentes Emerson de Carvalho y Marcelo van Gasse. El cuarto árbitro será Wagner Magalhaes.

Ricci ha sido participe de hechos polémicos en los últimos duelos en los que ha dirigido al ‘Equipo de Todos’. En la Copa América 2015 observó la comentada acción entre Gonzalo Jara y Edinson Cavani en el Chile-Uruguay, mientras que en el pleito clasificatorio entre Argentina y Chile, en Buenos Aires, Lionel Messi insultó a un árbitro asistente.

Otros tres duelos de la fecha 17 del camino hacia Rusia serán dirigidos por árbitros brasileños. Ricardo Marques estará en el Colombia-Paraguay, Wilton Sampaio en el Argentina-Perú y Anderson Daronco en el Venezuela-Uruguay.

Árbitros para la decimoséptima fecha de las Clasificatorias (5 de octubre).-

Chile vs. Ecuador: Sandro Ricci (BRA)

Colombia vs. Paraguay: Ricardo Marques (BRA)

Argentina vs. Perú: Wilton Sampaio (BRA)

Venezuela vs. Uruguay: Anderson Daronco (BRA)

Bolivia vs. Brasil: Fernando Rapallini (ARG)