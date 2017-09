Mario Salas: "Ante Temuco es una final que tenemos que jugarla como tal"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, apuntó este jueves a la importancia de conseguir los tres puntos el fin de semana en la visita a Deportes Temuco, en el Estadio ‘Germán Becker’ por la fecha 7 del Transición, con el fin de no perder las opciones al título del campeonato.

Por otro lado, el ‘Comandante’ reafirmó que no se le pasa por la cabeza renunciar al banco cruzado, debido a los fuertes cuestionamientos a su labor por parte de la hinchada, y que sólo tiene en menta trabajar duro para dar vuelta la situación.

El elenco de la franja se medirá al ‘Pije’ en el noveno lugar con siete puntos, a nueve unidades del líder Unión Española. Por esto, Salas afirmó que se hace imperioso vencer al conjunto sureño si desean seguir con el sueño de obtener el título en diciembre.

“Es una final que tenemos que jugarla como tal. Es un partido esencial. El margen de error es muy limitado, por no decir nulo. Tenemos que hacer todo lo posible para ganar los tres puntos. Vamos a ir a Temuco a ganar los tres puntos”, expresó el técnico en rueda de prensa.

Respecto al rival, el ex estratega de Huachipato indicó que “es un equipo interesante. Tienen una propuesta que a nosotros nos hace mucho daño. Los equipos de Giovagnoli nos han producido mucho malestar. Son equipos que son aplicados y muy centrados, con jugadores que ofensivamente se las arreglan para hacer goles con poco volumen. Será un partido muy complicado. Tenemos que tomar precauciones. Dependerá mucho de cómo nos paremos nosotros”.

En cuanto a la meta de aquí al término del año, Salas lo tiene claro. “El objetivo no va a cambiar nunca. Lógicamente que tenemos que intentar cumplir estas metas, pero hay que tratar de ser campeones, independiente de lo que pase con Temuco este fin de semana. Después seguiremos intentando ganar el siguiente partido”, dijo.

En cuanto a los rumores sobre una renuncia al banco cruzado, el otrora seleccionador Sub 20 fue claro en señalar que “no se me pasa por la cabeza. Tengo las cosas claras. Sé cómo dar vuelta las cosas para que salgan bien. A mí me gusta mucho esto. Es mi pasión. Dejar de trabajar en lo que me apasiona tiene que venir de otras personas, o por proyectos con mayor ambición”.

“Lo único que se me pasa por la cabeza es mejorar las cosas, ser más fuerte e inteligente. Tengo el sustento y compromiso de los jugadores. Ellos me demuestran todos los días su profesionalismo y compromiso, que me lleva a dejar en el mejor lugar a esta institución (…) no soy de rendirme y renunciar, mis jugadores lo mismo”, complementó.

En cuanto al desempeño de las incorporaciones para la segunda parte del año, Salas declaró que “estoy muy contento con los refuerzos. Han sido de mucha calidad. Algunos se han adaptado más rápido. Nos van a dar más alegrías que tristezas. Son muy confiables. Son jugadores que significan un aporte para nosotros. Esperamos que esto signifique que su rendimiento les permita estar en la titularidad”.