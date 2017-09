Delantero del United pidió a los hinchas que dejen de entonar canción que alude al tamaño de su pene

El delantero belga y goleador del Manchester United, Romelu Lukaku, solicitó por medio de redes sociales a la afición de su equipo, que ya no entonen la canción que alude al tamaño de su pene.

La canción sostiene que Lukaku es el genio anotador del United, que marca todos los goles y que posee un pene de 24 pulgadas (60 centímentros).

Al ritmo de la canción "Made of stone" de The Stone Roses, la canción dice:

Lukaku

He's our belgian scoring genius

With a 24 inch penis

scoring all the goals

bellend by his toes

Sin embargo "Kick it out" organización que combate la discriminación en el fútbol, denunció que la canción es "ofensiva" pues alude a un estereotipo asociado a los hombres de raza negra.

Por medio de la cuenta oficial del club, Lukaku dijo que "gran apoyo desde que llegué. Los aficionados han tenido buena intención, pero avancemos juntos".

Romelu: "Great backing since I joined #MUFC. Fans have meant well with their songs but let’s move on together. #RespectEachOther"