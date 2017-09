Mario Salas: "Hoy vemos el título lejano, pero no voy a renunciar"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, reiteró este domingo que no pasa por su cabeza renunciar al banco cruzado, luego de la derrota por 1-0 en la visita a Deportes Temuco por la séptima fecha del Torneo de Transición 2017.

Con el traspié en el ‘Germán Becker’, el elenco de la franja comienza a despedirse definitivamente del título. Quedó en la décima posición de la tabla, con siete puntos, a 10 del líder exclusivo Unión Española.

El ‘Comandante’ declaró en la Novena Región que “hoy teníamos muchas esperanzas de acercarnos y sufrimos un traspié bastante fuerte. Vemos el título lejano, pero hay que seguir luchando”.

“Estamos muy dolidos por lo que pasó hoy, pero tenemos que seguir trabajando y ya preparar el próximo partido que será muy especial porque a jugadores y al cuerpo técnico le gusta jugar clásicos”, agregó con miras al pleito del 1 de octubre ante Colo Colo.

En su análisis de la brega, el otrora seleccionador nacional Sub 20 indicó que “esos 30 minutos del principio nos costaron el partido (…) Católica tiene que enfocarse en el partido que viene para ganarlo; hay cosas defensivas que hay que trabajar. En muchos de los cruces llegábamos tarde. Se notaba mucho en el control del balón. Me parece que en la primera media hora nos veíamos muy faltos de tiempo y espacio”.

Además, Salas aclaró que no piensa en dejar el banco de la UC a mitad de campeonato. “Vamos a seguir luchando por los primeros lugares. Este campeonato te da un montón de cosas. Esto dificulta mucho pelear el primer lugar, pero vamos a seguir; voy a seguir trabajando, voy a seguir poniéndole el pecho a las balas. No voy a renunciar, vamos a tratar de mostrar una mejor cara. No voy a cambiar mi discurso de acá a fin de año”, apuntó.

“Si hay una consigna acá es pelear el partido que viene, estemos bien o mal futbolísticamente, pero si hay algo que rescatar es la entrega de estos jugadores. Más allá de que estuvimos imprecisos, Católica se la juega. No vamos a llorar sobre la leche derramada. Vamos a levantarnos y a tratar de seguir luchando. Esa es nuestra consigna y bandera de lucha”, sentenció el estratega cruzado.