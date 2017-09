Vidangossy reveló que intenta superar un cuadro depresivo para su regreso al fútbol

09:38 El ex seleccionado Sub 20 se refirió a su ausencia de las canchas tras su salida de Palestino en diciembre. “ Siempre fui como muy débil de mente, en el sentido de no saber controlar mis emociones” dijo.

El ex seleccionado Sub 20 y ex jugador de Colo Colo y Palestino, Mathias Vidangossy (30) reveló en conversación con La Tercera que se encuentra en tratamiento de un cuadro depresivo y que durante su última etapa en Palestino estuvo trabajando con una psicóloga pues “me costaba mucho controlar mis emociones”.

Vidangossy dejó el cuadro árabe a fines de 2016 y ya completa casi ocho meses sin jugar. “Estaba feliz y después pasaba de un ánimo feliz a un estado depresivo y no quería hacer nada más”, dijo el ex seleccionado nacional.

“Me toca estar en la selección Sub 20, arriba y me voy a España donde no juego ningún partido. Y eso me bota al piso. Después vuelvo a Chile y sigo en el piso, sigo en el piso, sigo en el piso… hasta que me retiro entre comillas y digo ‘en verdad no me da la cabeza para seguir en esto, quiero hacer otra cosa’”, dijo.

Vidangossy sostuvo que viendo a la selección chilena, donde están sus compañeros de la Sub 20 se motivó para regresar al fútbol. Primero San Luis, luego La Serena y después Colo Colo “y empiezo a ir para arriba. “Todas estas montañas rusas nunca me las traté y siempre fui como muy débil de mente, en el sentido de no saber controlar mis emociones. Las emociones me juegan en contra”.

El futbolista planteó que se encuentra aún con una psicóloga y que se está tratando un cuadro depresivo.

“Lo estoy tratando. Estoy tratando de mejorar para que en enero no vuelva a pasar. Por que el fútbol es así, son muchas personalidades y tienes que saber trabajar a todas”, dijo el jugador.