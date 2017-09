Guede, Orión y Paredes muestran el buen ambiente existente en Colo Colo

El buen ánimo reina en Colo Colo después de la victoria sobre San Luis, por la séptima fecha del Torneo de Transición 2017, luego que la tienda alba subiera en las redes sociales fotografías de Pablo Guede, Agustín Orión y Esteban Paredes posando entre risas como si estuviesen peleando.

El estratega albo enfrentó la semana pasada polémicas con el ex golero de Boca Juniors y el artillero del ‘Cacique’. El ex técnico de Palestino tuvo un encontrón el pasado jueves con Paredes, luego que este último le pidiera calma a un Guede molesto por presencia de familiares de Gonzalo Fierro en un entrenamiento.

En el duelo con los quillotanos, en tanto, Guede protagonizó una discusión futbolística con Orión, luego que el golero manifestara al término del primer lapso ciertos reparos a la actuación de la defensa.

Consultado por estos hechos, Guede indicó el viernes a los medios que "me pelié con Barroso, con Orión, con Zaldivia. Me pelié con todos…Que sigan inventando, no saben qué más inventar".

A través de Twitter, el elenco popular publicó tres fotos con Guede, Orión y Paredes sonriendo y demostrando el buen ambiente en los trabajos en el Monumental. Colo Colo prepara esta semana la visita a Universidad Católica, en pleito a jugarse el domingo 1 de octubre en San Carlos de Apoquindo.

El ‘Cacique’ está en la obligación de vencer a los cruzados en la precordillera si desea meterse de lleno en la lucha por el título. Se ubica en la cuarta ubicación con 12 puntos, a cinco del líder Unión Española.