Martín Rodríguez y el terremoto en México: "Fue algo desesperante"

13:03 El jugador chileno de Cruz Azul se defendió de las críticas. "Nunca me tocó concentrado, es primera vez, pero es el cuarto terremoto que he vivido", dijo.

Martín Rodríguez, mediocampista chileno de Cruz Azul, salió al paso de las críticas que recibió por no participar activamente en la ayuda a los afectados por el terremoto que dejó un saldo de más de 320 muertos en México.

El ex jugador de Huachipato y Colo Colo fue duramente criticado por la prensa azteca por su actitud negligente luego del terremoto que sacudió la semana pasada el centro de México. Más que defenderse, el volante relató lo ocurrido el pasado 19 de septiembre.

En rueda de prensa, el nacido en Diego de Almagro comentó que "estábamos concentrados en el hotel para el partido con América. Cuando empezó a temblar todos nuestros compañeros y el cuerpo técnico nos vimos muy afectados con el terremoto. Se empezaron a caer los vidrios y fue algo desesperante. Pero eso ya pasó y hay que enfocarse en el partido".

"Nunca me tocó concentrado, es primera vez, pero es el cuarto terremoto que he vivido, sé cómo se vive, me tocó vivir el 2010 con tsunami, que fue desgarrador. Me gustaría darle un mensaje a la gente, que estamos todos juntos, que los vamos a apoyar en todo momento y que estaremos acá", agregó.

Por otro lado, el jugador de 23 años se declaró muy cómodo en la ‘Maquina Cementera’, cuadro que se ubica en el quinto lugar en el Apertura con 15 puntos. Recordar que Cruz Azul no grita campeón desde el año 1997.

"Estoy de lo más feliz acá en México. No tengo nada que decir, me han tratado súper bien. Por mí, me quedaría siempre acá. Pero también viene el aspecto de lo personal, que también me gustaría llegar a jugar a Europa, pero eso viene de la mano de hacer un buen torneo acá", sentenció.