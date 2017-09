Europa League: Alexis Sánchez no fue citado para el partido del Arsenal contra el Bate

Alexis Sánchez no estará en el Arsenal cuando visite al Bate de Bielorrusia, ya que el técnico Arsene Wenger lo dejó fuera hasta de la banca de suplentes en el conjunto cañonero. Transmite Fox Sports Chile y Fox Sports 1 desde las 14:00 horas.

La decisión del entrenador francés está dada para cuidar a Sánchez, puesto que el equipo que presentará es mayoritariamente suplente. Jugadores como Petr Cech, Héctor Bellerín, Mesut Ozil, Granit Xhaka y Alexandre Lacazette tampoco fueron considerados.

El club inglés viene de ganar en su debut por el segundo torneo, en relevancia, de clubes europeos a Colonia por 3-1 con un golazo de Alexis.

Here it is - our team for #BATEvAFCpic.twitter.com/MWya0BGgiS