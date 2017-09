Pinilla: "Un empate con Unión nos deja con un pie fuera del título"

Mauricio Pinilla, delantero y goleador de Universidad de Chile, apuntó este jueves a la importancia de sumar de a tres este fin de semana ante el líder Unión Española, en el Estadio Santa Laura, para meterse de lleno en la pelea por el título del Torneo de Transición 2017.

El actual campeón del balompié nacional se ubica en la sexta plaza de la tabla, con 11 unidades, a seis del elenco que dirige el argentino Martín Palermo. Por ello, el ex Genoa considera como imperioso quitarles el invicto este sábado a los hispanos para soñar con el bicampeonato.

“Un empate nos deja con un pie afuera y una derrota, prácticamente pensando en la Copa Chile”, expresó sin dudar el ‘9’ del conjunto azul y uno de los artilleros del presente campeonato, con cinco goles.

Respecto a las críticas a la última línea azul, que ha encajado 13 goles frente a los 11 a favor, Pinilla salió en defensa de la zaga al expresar que “nosotros somos los primeros defensores, si aflojamos creamos una complicación atrás”.

El experimentado ariete también fue consultado en el CDA por un posible llamado a la ‘Roja’, hoy fuera de zona de clasificación al Mundial de Rusia, para los compromisos decisivos ante Ecuador (5 de octubre) y Brasil (10).

“Estoy jugando bien y feliz porque llegaron los goles. Se han dado las condiciones para ilusionarse, pero hasta el día de hoy estoy con la cabeza en Unión Española el sábado. Si pasa algo, cambiaré el chip”, indicó.

Ante la falta de gol que ha presentado el combinado nacional en los últimos partidos, Pinilla señaló que “lamentablemente últimamente la selección ha tenido ese problema, pero no quiere decir que me llamen a mí y se solucione el problema. Me ha tocado estar y he marcado y no”.