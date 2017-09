Marcelo Díaz tras quedar fuera de la nómina de la Roja: "Estoy totalmente sorprendido y triste"

El volante nacional Marcelo Díaz se mostró "totalmente sorprendido y triste" luego que el DT de la Roja, Juan Antonio Pizzi, lo dejara fuera de la nómina para los duelos ante Ecuador y Brasil en las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

Con un texto en su cuenta de Twitter, el jugador del Pumas de México escribió que "estoy totalmente sorprendido y triste por esta situación. Igualmente, de todo corazón, espero que mis compañeros ganen los dos partidos y así clasificar al Mundial".

"El tiempo dirá si regreso o no a la Selección. Soy muy respetuoso de las decisiones técnicas y las acepto aunque no las comparta. Pero creo que esta vez me están señalando de muy mala forma y eso me duele”, sostuvo el ex Universidad de Chile.