Esposa de Marcelo Díaz lo respaldó en redes: "Cuando pierden, pierden los 11, pero aún así pones el pecho a las balas"

La esposa del volante chileno Marcelo Díaz, Karen Santamaría, no dudó en salir en defensa del jugador de Pumas UNAM de México luego de no ser convocado por Juan Antonio Pizzi para los decisivos compromisos clasificatorios de octubre ante Ecuador y Brasil.

La ‘Roja’ se juega ante el ‘Tri’, el 5 de octubre en Santiago, y frente a la ‘verdeamarelha’, el 10 en Sao Paulo, la clasificación a la Copa del Mundo 2018. Hoy se ubica en la sexta plaza con 23 unidades y esperando sumar para llegar a Rusia.

A través de las redes sociales, Santamaría le brindó su apoyo a ‘Carepato’, quien el jueves se manifestó “sorprendido y triste” por quedar fuera de la citación para los próximos desafíos del bicampeón de América.

"La vida a veces es extraña, otras veces injusta y a veces sorprendente. Pero hemos aprendido a tomar las cosas de la mejor forma posible y tú eres el mejor ejemplo de eso", escribió la esposa del jugador nacional en Twitter.

"¿Cómo no vas a ser grande? Para mí eres grande no por ser tu señora, no por ser tu compañera de vida, sino simplemente por ser la máxima admiradora de tu grandeza (...). Supiste ganarle a la vida, porque supiste enfrentar momentos dolorosos, porque tu humildad es tan grande que nunca dejas de dar la cara y reconocer cuando has fallado", añadió.

"Esta situación no es fácil porque sé cuánto amas tu selección y más cuando has sido objeto de muchas críticas, olvidándose muchos que cuando ganan, ganan 11, y cuando pierden, pierden los 11, pero aún así pones el pecho a las balas", finalizó.