Angel G. Hoyos postuló a Lorenzo Reyes a la 'Roja': "Lee muy bien el juego"

29 September 2017 15:16

AgenciaUno

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, candidateó este viernes al mediocampista Lorenzo Reyes como una buena opción en el seleccionado chileno para las últimas dos fechas de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, luego de la ausencia de Marcelo Díaz y la lesión de Pedro Pablo Hernández.

Ante la posibilidad que el ‘Lolo’ sea convocado en la nómina local de la ‘Roja’ para los cruces con Ecuador y Brasil, el estratega argentino de los azules declaró que "lo veo totalmente, es un jugador que maneja muy bien los equilibrios ofensivo-defensivo y tiene una capacidad extraordinaria de lectura de juego, es determinante para nosotros en todos los factores, hace que el equipo juegue de una forma".

En cuanto a los citados que podría tener en su plantel para el ‘Equipo de Todos’, el otrora seleccionador boliviano señaló que “nos encantaría que fuesen cuatro cinco o seis jugadores a la Selección. Hablaría bien del plantel, es una muy buena causa. Es obvio que después de la lista tendríamos que planificar con mayor exactitud con lo que tenemos para Copa Chile”.

“Nuestra ilusión siempre ha sido trabajar para que los chicos emigren al exterior o vayan a la Selección. Contra Audax jugamos un gran partido y no estaban los de la Selección. Contar con Zacaría, por ejemplo, va a ser muy importante”, complementó.

Respecto al atractivo pleito con el líder Unión Española, por la octava fecha del Transición, Hoyos señaló que “es un partido importantísimo. Hay diferencia de seis puntos y hay 24 puntos en juego. Hay enfrentamientos directos en los siete partidos restantes. Decidir si hoy claudicamos o no, no está en mí. Ya dimos la sorpresa en el campeonato pasado”.

"El partido va a ser muy intenso, los dos lo van a proponer así en un campo muy lindo, con la gente muy cerca, habrá mucha presión de ambos lados. El que esté mil por mil en ese partido va a tener ese mínimo de ventaja en situaciones", añadió.

Además, el técnico del elenco colegial confirmó que el lateral Jean Beausejour regresará en el choque ante los pupilos de Martín Palermo. "Tenemos a todo el plantel, sacando a Leandro Benegas que viene en recuperación y Jonathan Zacaría que termina la última semana de lo que hemos propuesto a nivel de trabajo y será una incorporación muy buena. Estamos bien, porque regresa Beausejour con todo lo que significa y nos representa, especialmente a la U. Beausejour es único", expresó.

Por último, Hoyos se refirió al próximo rival, que está invicto y que no tiene goles en contra. "Es un equipo muy fuerte defensivamente, no se complica, son de tamaños importantes a nivel de contextura física y hace que sea sólido en ese aspecto. Es un juego de estrategia, se basa mucho en eso. Es un equipo que está ahí por mérito propio, no en vano no le han hecho goles, han hecho goles y les ha significado muchos puntos. Hemos trabajado cosas y queremos ver si nos dejan ejecutar", sentenció.