Guillermo Hoyos: "La 'U' siempre ha salido adelante en situaciones adversas"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, evitó dramatizar por las cuatro fechas consecutivas sin ganar que sumó el cuadro azul en el presente Torneo de Transición, luego del empate sin goles ante el líder Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Ante este registro que preocupa a la hinchada del actual campeón del balompié nacional, el estratega argentino declaró que "pelear es una forma de vivir y este club siempre ha peleado desde abajo. No he estado muchos años acá, pero he visto su historia. Este club siempre ha salido adelante en situaciones adversas".

“El resultado es malo según como se vea. Si lo has buscado y no lo has logrado, una cosa es conformarse con el 0-0 y lo otro es arriesgar. Siempre el que sea el empate o la forma del empate, me quedo con la forma: con la intensión. Hay que encarar los otros siete partidos”, complementó.

Respecto al choque con los ‘hispanos’, el otrora seleccionador de Bolivia apuntó que "mantuvimos la portería en cero, que era uno de los objetivos nuestros. Tenemos que seguir creciendo en el aspecto deportivo".

“Se juega ante un equipo muy duro, intenso por los dos. Felicito a los dos equipos por el espectáculo y la hombría, por la propuesta de querer ganarlo. Fabricamos situaciones, pero lamentablemente no pudimos concretar. Creo que el equipo permanentemente buscó, el primer tiempo hubo poco espacio, hubo presión contra presión. Las velocidades eran muy altas de los dos. Fue un partido muy luchado e intenso y el resultado se iba a marcar la diferencia por un mínimo y lamentablemente no lo hicimos”, añadió.

De cara a lo que viene para su escuadra, Hoyos se limitó a decir que “hay que seguir luchándola, caminándola. El próximo partido hay que considerarlo a nivel de triunfo. No olvidarse que el nueve tenemos a San Luis, un rival muy difícil en Copa que es muy importante”.