Mario Salas descartó renunciar y afirma que "hoy el arbitraje fue determinante"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, apuntó este domingo al arbitraje como “determinante” en la derrota de su escuadra por 0-1 ante Colo Colo, en San Carlos de Apoquindo, y descartó de plano renunciar al banco pese al opaco presente del elenco de la franja.

En la única cifra de la brega, obra de Oscar Opazo para el ‘Cacique’, el ‘Torta’ antes de sacar el zurdazo que batió a Toselli recibió en posición de adelanto una asistencia de Jorge Valdivia. Además, la UC reclamó airadamente una mano de un zaguero albo en el área, acción que el juez Patricio Polic desestimó.

“Hoy el arbitraje fue determinante. Las imágenes están claras. Con el comentario que digo, lo digo todo. No quiero exagerar un análisis en algo sobre lo que no tengo ningún control. Al decir que fue determinante, creo que está claro. Las imágenes son aún más claras”, expresó el ‘Comandante’.

A la hora de analizar el cruce en la precordillera, el otrora seleccionador Sub 20 declaró que “fue un buen partido, cerrado, difícil, con pocas situaciones. Bloqueado por todos los sectores. Se abre con ese gol de Opazo que marca el ritmo al final. El fútbol es cuestión de momentos. Nosotros tuvimos un buen primer tiempo, sin grandes ocasiones. Hoy, Valdivia y Valdés tuvieron uno de sus partidos más bajos”.

“Ofensivamente, tuvimos algunas ocasiones. Más de la mitad del campeonato tuvimos un déficit ofensivo. Me gustó mucho lo que hizo Santiago (Silva) y lo que hizo Diego (Buonanotte). Tenemos una buena cantidad de aproximaciones al arco. Catorce o quince. No estamos concretando ni siquiera un porcentaje ínfimo. No sólo me puedo fijar en quien la empuja, quien define, sino en cómo se estuvo generando. Y en el equilibrio defensivo también. Nos da resultados, pero hay que seguir trabajando. Quedan siete partidos y vamos a seguir metiéndole. Estamos con la frustración de que hoy no se gana, pero vamos a seguir trabajando”, agregó.

Además, Salas ratificó su postura de seguir hasta el final al frente del banco de la UC, descartando la posibilidad de dejar anticipadamente su cargo. “Yo no abandono el barco. No voy a renunciar”, aseveró.

Para terminar, el técnico cruzado reveló que “prefiero no proyectarme. Lo más valioso para nosotros es el presente. A Católica le ha costado mucho este semestre (...) Tenemos que mejorar algunos principios, conceptos que tenemos claros. El plantel está equilibrado, bien estructurado. Hubo situaciones que nos impidieron contar con opciones”.

“Estoy reuniéndome en forma constante con la dirigencia y tengo la presencia permanente de Buljubasich. No puedo hacer cambios en el plantel y no puedo proyectarme hacia el futuro. Hacia el próximo torneo, no lo voy a hacer”, sentenció.