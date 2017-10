Jorge Valdivia: "Ganamos un partido difícil y lo ganamos bien"

Jorge Valdivia, volante de Colo Colo, valoró este domingo la victoria sobre Universidad Católica en San Carlos, que deja al ‘Cacique’ inmerso en la lucha por el título del Torneo de Transición, y aseguró estar muy bien en el plano físico frente a un eventual llamado a la ‘Roja’ de cara a los decisivos pleitos ante Ecuador y Brasil.

El ‘Mago’ fue de menos a más en su juego y terminaría siendo clave en el triunfo albo en la precordillera al ser el asistente en el tanto de Óscar Opazo a los 66 minutos de juego. Luego, el ‘10’ no le gustó ser reemplazado y discutió con Pablo Guede.

A la hora de analizar la brega ante los pupilos de Mario Salas, Valdivia declaró que “en partidos así se sacan muy pocas ventajas. A pesar de que en el primer tiempo perdimos muchas pelotas, en términos generales estuvimos bien. No recuerdo una llegada mano a mano de ellos, mientras que nosotros sí tuvimos”.

“Hemos trabajado todas las semanas de la misma manera desde que inició la pretemporada, así que ahora hay que disfrutar la victoria (…) Ganamos un partido difícil y creo que lo ganamos bien”, agregó.

Respecto al tanto del ‘Torta’ Opazo, su tercera diana en los últimos dos partidos con el elenco popular, el ex Palmeiras y Al Wahda señaló que “hay que aprovechar los momentos de cada jugador, así que bien por él”.

Consultado por si está considerado por Pizzi en la nómina local de la ‘Roja’, que será oficializada en las próximas horas, Valdivia indicó que “yo no tengo conocimiento, pero estoy aprovechando el momento. Físicamente me siento mejor que nunca. Hay que ganar de igual manera, independiente de los nombres. Si uno se lesiona todos son importantes, y si bien hay jugadores importantísimos que no vienen, los que están son dos o tres veces más importantes. La mayoría viene jugando y tenemos que ganar”.