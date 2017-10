Gerard Piqué llora por Cataluña y pone en duda su continuidad en la selección de España

El jugador del Barcelona Gerard Piqué, visiblemente emocionado, ha dejado en el aire su continuidad en la selección española -"si molesto no tengo problema en dar un paso al lado"- al tiempo que ha criticado la actuación del Gobierno y al presidente Mariano Rajoy.

"Si el mister o cualquier persona de la federación cree que soy un problema o molesto no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018", ha dicho.

"Ha sido un día muy duro, familias y niños han intentado ir a votar y la policía… en fin las imágenes hablan por sí solas"; dijo cobre los más de 800 personas que resultaron heridas al enfrentarse con la policía al ir a votar.

"Soy y me siento catalán y hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña. No ha habido ningún acto de agresión y ha tenido que venir la policía y la Guardia Civil para que eso sucediera", agregó explicando que se podrá votar por el sí o por el no, pero que tras años de dictadura, el derecho hay que ejercerlo.

"Lo que ha pasado lo ha visto todo el mundo y esta decisión ha empeorado muchísimo las cosas y que es una de las peores decisiones de este país en los últimos 40 años porque solo ha hecho que separar más Cataluña de España y esto puedo tener consecuencias. Pero con un presidente que tiene el nivel que tiene, que no sabe ni hablar inglés, es muy difícil", ha señalado.

Pique ha realizado estas declaraciones después del encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas, que el Barcelona ha ganado 3-0 en un partido que se ha disputado a puerta cerrada.