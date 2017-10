[VIDEO] Nelson Acosta protagonizó un emotivo comercial para apoyar a La Roja

20:19 El ex entrenador de la selección chilena alentó al cuadro nacional para su duelo ante Ecuador por las clasificatorias. "Dicen que me ya no me acuerdo de las cosas", afirmó.

El ex entrenador de La Roja, Nelson Acosta, protagonizó un emotivo comercial para alentar a la selección chilena en la previa de su duelo ante Ecuador, donde se juega gran parte de sus opciones de clasificar al Mundial de Rusia 2018.

En el video de la cadena Fox Sports, el adiestrador hizo alusión a las diversas versiones sobre su estado de salud , donde se habló de un Alzheimer que fue negado por su representante

"Dicen que me ya no me acuerdo de las cosas. Que me olvidé de todo. Pero de esa noche me acuerdo perfecto", señaló Acosta, narrando la victoria 4-1 de Chile sobre la "Tri" en 1996, en el inicio de las clasificatorias que llevaron al equipo al Mundial de Francia 1998.