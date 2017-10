Pizzi: "La clasificación, el repechaje y la eliminación son posibilidades iguales"

A la selección chilena sólo le sirve ganar. Mañana a las 20:30 enfrenta a Ecuador en el Estadio Monumental, en un partido clave para seguir luchando por la clasificación a Rusia 2018. A un día del partido, el técnico Juan Antonio Pizzi concedió una conferencia donde habló de varios temas. Entre ellos las opciones de Chile, la autocrítica a su gestión y el momento de algunos jugadores fundamentales en su esquema.

Los dos partidos son fundamentales. Hasta la última fecha habrá varios equipos que estén defendiendo sus opciones en sus partidos pero también esperando resultados. La clasificación, el repechaje y la eliminación son posibilidades iguales. No hay más chances de estas últimas dos que nos quedan. Todos los equipos quieren ir al Mundial y nosotros vamos a pelear con la vida por las opciones que nos quedan.

Siempre fue una posibilidad no tener buenos resultados y estar en esta posición. Pero soy optimista de que vamos a realizar un buen partido, vamos a ganar. Y si ganamos nos volvemos a meter en zona de clasificación.

No es habitual en los equipos de fútbol. No es habitual en mis equipos de fútbol. Tratamos de entrenarlo siempre, me preocupa pero también me tengo que ocupar porque es el principal déficit del equipo en los últimos partidos.

No puedo separar las eliminatorias, todo el proceso debe ser evaluado. Si no vamos al Mundial habrá muchas críticas, yo cerré el blanco de esas críticas y asumiré esa responsabilidad. De todos modos yo sé lo que he aportado a Chile.

El mejor puesto de Alexis es adentro de la cancha. Rinde en cualquier parte en que se le ponga. Las cualidades de Alexis marcan diferencias en la derecha, en la izquierda, en el centro o de mediapunta. Nosotros tenemos que ofrecerle el mejor escenario para que él explote sus virtudes.

Tanto Jorge como los demás llegaron muy bien, con muchas ganas de enfrentar estos partidos. Está comprometido y tiene deseos de jugar y hacerlo bien. Mañana se enterarán del equipo inicial.

No programo a mi equipo a ganar cómo sea. Tenemos que tener ideas, argumentos para ganar. Eso hacemos acá. En los viajes (para ver a los jugadores) proyectamos un poco qué es lo que queremos hacer acá, es la mejor forma de acercarnos al triunfo. Lo contrario de ganar cómo sea es perder cómo sea, yo prefiero tener caminos para superar al rival.

Hemos podido entrenar bien con él, se la exigido al máximo. No ha tenido ningún inconveniente y esperamos que siga con la misma evolución hasta que llegue el partido

Yo entiendo cuando a veces cuestionan por la falta o por la inclusión de alguien en la nómina. Con mucha humildad les digo que nosotros tenemos mucha más información que la prensa. En ningún caso hay caprichos. Somos muy meticulosos con lo que estamos haciendo.

Nosotros ya hemos explicado nuestra forma de trabajar. Seguimos la actualidad de cada uno de los futbolistas chilenos hasta 10 o 15 partidos antes de cada partido. También analizamos la competitividad de cada liga porque, sin desmerecer, no es lo mismo jugar en las principales ligas de Europa que en Chile o en México.

Yo he crecido en este ambiente, incluso en algunos más hostiles, como en Argentina. Uno sabe la repercusión que tenemos los futbolistas y los entrenadores en este medio. Es más, yo ya sé lo que va a pasar si pierdo o si gano.

Está haciendo tratamiento, con los cuidados de médicos y kinesiólogos, no lo descartamos par a jugar contra Brasil pero para mañana no podrá estar.