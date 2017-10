Los hinchas de la Roja sólo podrán entrar a la zona de visita al partido con Brasil

En Brasil saben de la efervescencia de los hinchas chilenos. Durante el Mundial del 2014 cientos de fanáticos de la Roja entraron en avalancha, sin entrada, al estadio Maracaná para ver el partido ante España. Caso que terminó con heridos, detenidos y hasta deportados.

Por eso desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ya anunciaron que se tomarán estrictas medidas de seguridad para el martes, día en que la selección chilena se jugará su clasificación al Mundial de Rusia en Sao Paulo.

Desde la entidad advirtieron que los hinchas visitantes sólo podrán entrar al sector destinado para ellos y que si acceden a otras zonas del estadio serán desalojados.

ATENÇÃO: Torcedores com a camisa do Chile só poderão entrar no setor de visitante do Allianz Parque #ImprensaCBF