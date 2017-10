Brasil es rey de la gimnasia artística en II Juegos Suramericanos de la Juventud

En la última jornada de la gimnasia artística desarrollada en el Polideportivo del Estadio Nacional, las selecciones de Brasil y Argentina sellaron su participación con medallas y espectacularidad en sus rutinas, cerrando así la disciplina en los II Juegos Suramericanos de la Juventud.

Diogo Brajao se convirtió en el rey de los aparatos y All Around. El brasileño consiguió seis medallas durante el torneo. En la segunda jornada ganó el All Around y Equipos clasificando a todas las finales, en la jornada del jueves se coronó campeón en Arzones y Suelo, sumando este viernes en Barra Fija y Salto, puntajes de 12.933 y 13.634 respectivamente.

La plata en Barra Fija fue para el ecuatoriano Pablo Calvache y el Bronce fue para Murilo De Souza Pontedura. En la final de Salto, el Oro fue para Diogo Brajao, la plata fue para Fernando Espíndola y el tercer lugar fue para Brasil con Patrik Sampalo.

En Paralelas el colombiano Jefferson Medina se coronó campeón con un puntaje de 12.767, la Plata fue para el brasileño Lucas Costa de Souza y Víctor Betancourt, ambos con un puntaje de 12.733.

En las dos finales de la gimnasia artística femenina: Viga y Suelo, las finalistas entregaron un buen nivel en cada una de sus rutinas. En la Viga Luisa Helena Da Silva logró el Oro con un puntaje de 12.650. Colombia con Paula Arévalo sumó Plata y Beatriz Bendetti sumó un Bronce más al abultado medallero brasileño.

En la final de Suelo, la argentina Luna Fernández sumó su segundo Oro en los Juegos. A la medalla obtenida el primer día de competencia por Equipos, este viernes lo hizo en Suelo con una rutina impecable, en la que fue calificada con 12.675. La Plata fue para Luisa Da Silva de Brasil y el Bronce para Lucía Esposito.

La actuación chilena más destacada en la gimnasia fue de la campeona nacional Junior, Martina Palamara, con su cuarto lugar en Viga y una puntuación de 11.650. Su entrenadora, Mini Rodríguez manifestó su satisfacción por los resultados y la clasificación de Martina en tres finales: “Martina es una gimnasta que ha tenido un inmenso avance en el último tiempo. El año pasado no clasificó a la selección. Ahora sus rutinas estaban con alta dificultad y logramos que quedara dentro de las mejores 7 y en tres finales con reales posibilidades de medalla por sus altos valores de partida. Le falta experiencia y eso solo lo da el tiempo, Martina va a estar entre los grandes en un tiempo más”.