Esteban Pavez fue convocado a la Roja

Un nuevo convocado tiene la selección chilena para el partido clave del martes ante Brasil. Ante la suspensión de Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas, la lesión de Charles Aránguiz y la ausencia de Marcelo Díaz por decisión técnica, el entrenador Juan Antonio Pizzi llamó de emergencia a Esteban Pavez.

La información fue confirmada en un escueto comunicado de prensa por la ANFP, situación que ratificó las versiones de prensa que habían trascendido durante la semana. Vidal no fue autorizado por su equipo, el Bayern Munich, para seguir en la concentración pese a su castigo, así es que no siquiera voló con sus compañeros. El cuerpo técnico ya venía analizando convocar a un nuevo jugador dadas las ausencias en el mediocampo y el ex Colo Colo corría con ventaja. No sólo por ser parte del equipo campeón de la China Cup, también por vivir en Brasil, lo que facilitaba la logística.