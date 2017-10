Portugal se jugará su paso al Mundial ante Suiza y Holanda está casi eliminada

Jugando como suplente, Cristiano Ronaldo dio a Portugal una sufrida victoria de 2-0 sobre Andorra y dejó el escenario listo para un choque frente a Suiza, en el que se definirá cuál selección avanza a la Copa del Mundo de manera directa en el Grupo B.

Francia superó 1-0 a Bulgaria y conservó la delantera en el A, con un punto de ventaja respecto de Suecia, que trituró 8-0 a Luxemburgo.

Holanda, que marcha en el tercer lugar de esa llave, necesita un milagro como local ante Suecia el martes, pese a imponerse por 3-1 en su visita a Bielorrusia.

Bélgica, clasificada desde el mes pasado en el Grupo H, se impuso 4-3 en Bosnia Herzegovina, que vio golpeadas sus aspiraciones de repechaje como uno de los segundos lugares de los ocho grupos.

Cristiano comenzó el duelo en la banca y desde ahí siguió las acciones del primer tiempo. Sin su estrella, el campeón europeo se topó con dificultades en un duelo contra una selección ubicada en el 144to lugar del ranking de la FIFA.

En una medida desesperada, Cristiano fue enviado a la cancha y su gol a los 63 minutos ayudó a que los portugueses hilvanaran su octavo triunfo en compromisos del Grupo B.

"No quería utilizar a Cristiano porque no llegó en las mejores condiciones físicas y no cumplió al 100% los primeros entrenamientos con nosotros", explicó el seleccionador portugués Fernando Santos.

Sin embargo, Suiza mantuvo su paso perfecto con su novena victoria, una cómoda goleada de 5-2 en casa sobre Hungría.

"Si has ganado nueve de nueve y aun así sientes miedo de no clasificarte, te das cuenta de lo complicado que es", dijo el capitán suizo Stephan Lichtsteiner.

Suecia visita Ámsterdam el martes. Holanda requeriría un triunfo por diferencia de siete tantos para ir al repechaje. De lo contrario, quedará fuera de su segundo certamen importante en forma consecutiva, tras perderse la pasada Eurocopa.

"Uno siempre tiene que pelear hasta el último minuto, y trataremos de dar un buen partido, pero hay que ser realistas", indicó el capitán holandés Arjen Robben.