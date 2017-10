El Matador Salas confía en La Roja: "Por algo han conseguido lo que han conseguido"

Muy optimista dijo estar el Matador Marcelo Salas en la previa del partido en que la selección chilena se jugará la clasificación al Mundial de Rusia contra Brasil en Sao Paulo.

"Este grupo de jugadores, con lo que han logrado, tienen más que merecido que se confíe en ellos. Independiente de que no se haya logrado antes la clasificación, tienen más que ganado todo el respeto del país. De eso la gente no se puede olvidar", opinó en entrevista con Radio Agricultura.

El segundo goleador histórico chileno dijo que no duda de que el equipo salga a ganar: "Lo han hecho siempre y por algo han conseguido lo que ha conseguido, las Copas Américas y los Mundiales que han jugado. Uno siempre piensa en ganar, y de ahí para abajo. Si sirve el empate entonces es un resultado positivo también".

Las ausencias de Arturo Vidal y, posiblemente de Charles Aránguiz fueron analizadas por el ex delantero: "Son jugadores sin duda importantes para el funcionamiento de la selección. Son jugadores que duele que no estén en un partido tan importante como este. Pero sí hay jugadores que han demostrado que pueden rendir. Estamos claros y tenemos que ser bien realistas. No son Charles Aránguiz ni Vidal, pero sí creo que lo han hecho bien en la selección y más en estos partidos deberían tener un buen rendimiento"