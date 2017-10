Marcelo Salas confía en La Roja: "Esperamos que nos lleven a un nuevo Mundial"

El Matador Salas está optimista. Ayer, en la previa del partido clave ante Brasil, el segundo goleador histórico de la Roja alabó a los actuales seleccionados nacionales. Y hoy lo reiteró: "Por lo que he visto y he podido conversar, los noto muy tranquilos a todos. Y eso transmite algo positivo. Como dije ayer, ellos se han ganado el respeto de todo un país con todo lo que han hecho en estos años. Esta generación ha dado los triunfos que no habíamos tenido. Esperamos que nos lleven a un nuevo Mundial", dijo a Cooperativa tras visitar al plantel en Sao Paulo.

Aunque fue cauto, aseguró que las posibilidades de obtener un buen resultado y clasificar al Mundial de Rusia siguen intactas: "Faltan jugadores importantes que se van a extrañar. Pero puede haber una hazaña, un milagro, se puede llamar de muchas formas... pero al final son 90 minutos y el que haga mejor las cosas va a ser el ganador".

Cuando le preguntaron por cómo cree que debería jugar el equipo, el ex delantero fue prudente, pero dijo confiar en las capacidades del plantel. "Yo no hice el curso de técnico, pero creo que Chile siempre ha mantenido un libreto parecido, hay matices muy pequeños y eso es bueno para mantener un rendimiento. Creo que Chile va a hacer su juego y luchar mano a mano, 11 contra 11"

Al final de la entrevista, reiteró su confianza en obtener un inédito resultado positivo en canchas brasileñas: "Llegamos a la última fecha con opciones claras y dependiendo de nosotros de poder clsificar. Mi generación quedó eliminada a falta de varias fechas y en otra oportunidad llegamos al Mundial en el último partido. Prefiero ver el lado positivo, si se hace un buen partido... con un triunfo clasificamos directamente y con un empate tenemos opciones".