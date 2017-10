Gianni Infantino quiere a Messi en Rusia: "Sería injusto que no ganara un Mundial"

11:37 El presidente de la FIFA señaló sobre el argentino que "tenemos muchísimos grandes jugadores que no ganaron el Mundial, tenemos muchos jugadores no tan grandes que sí ganaron el Mundial. Eso es la belleza del fútbol".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cree que sería "injusto" que el argentino Lionel Messi no ganara un Mundial como sí lo pudo hacer en su época Diego Armando Maradona, la gran diferencia entre dos jugadores que "marcan una época" del fútbol.

"Sería injusto (que Messi no ganara un Mundial). Bueno, se ganan Mundiales si se los merece. Hay que ver quién lo merece más en 2018, en 2022. Y es así, tenemos muchísimos grandes jugadores que no ganaron el Mundial, tenemos muchos jugadores no tan grandes que sí ganaron el Mundial. Eso es la belleza del fútbol", comentó Infantino en una entrevista a La Nación.

El mandatario aseguró que "por supuesto" el fútbol es más feo sin Leo Messi. "Es uno de los actores principales y absolutos del fútbol de hoy. Alguien que hace enamorar, que juega de una manera absolutamente increíble", reconoció.

Sin querer entrar a mojarse en cuanto a si se imagina el Mundial de Rusia 2018 sin Argentina, sí comentó que querría ver a los "mejores" en la siguiente cita mundialista. "Como presidente de la FIFA quiero que los 32 mejores se clasifiquen. No sé cuándo fue la última vez que la Argentina no se clasificó. Es que la clasificación sudamericana es terrible, terrible. Es la más dura en el mundo", señaló.

Sobre si se podría ver a Messi en el Mundial 2022, de aquí a cinco años y con 35 años, no lo descartó. "Puede ser, puede ser, sí. Cuando lo vemos jugar parece que nadie lo puede tocar. Nunca se rompe, nunca se enferma. Y es tan rápido que, aunque quieran pegarle, no pueden", comentó.

Pero Infantino dejó claro que, en comparación con un Maradona al que admira, Messi todavía tiene esa 'falta' del Mundial. "Messi es extraordinario. Los dos han marcado una época: los 80 y los 90 fueron de Maradona, estos últimos diez años, de Messi. Por supuesto, Maradona ganó también un Mundial. Messi todavía tiene que ganar uno", se sinceró.