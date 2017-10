Juan Antonio Pizzi y el duro cruce con Brasil: "Es un equipo ganable porque esto es una competencia"

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, aseguró este lunes que la ‘Roja’ llega “con confianza e ilusión” al pleito con Brasil, en búsqueda del resultado que le de la clasificación al Mundial 2018, y reveló que el volante Charles Aránguiz sigue siendo opción para que juegue frente a la ‘verdeamarelha’.

En cuanto al ánimo de la plantilla de cara al decisivo duelo por la última fecha de las clasificatorias a Rusia, ‘Macanudo’ declaró en rueda de prensa que “estamos preparados con confianza e ilusión, como siempre lo hacemos. Tenemos fe en que podemos conseguir el resultado que nos lleve al Mundial”.

Además, el seleccionador apuntó que ante Ecuador “encontramos el rendimiento futbolístico que nos genera situaciones de gol. Siempre hicimos hincapié en tres o cuatro cosas que son fundamentales de este equipo”.

Respecto al rival de mañana, el ganador de las clasificatorias sudamericanas y con el boleto asegurado a Rusia con anticipación, Pizzi señaló que "Brasil tiene una gran cantidad de jugadores de gran nivel. Le tenemos el máximo respeto, como lo hemos hecho con todos, en todos los torneos. La diferencia con respecto a otros equipos puede ser la enorme cantidad que dispone".

"Brasil es un equipo ganable porque esto es una competencia. A cada virtud hay también una potencialidad de su rival. Estoy convencido de que tenemos equipo para disputar el partido contra Brasil", complementó.

En tanto, el otrora entrenador de Universidad Católica no descartó al ‘Príncipe’ Aránguiz para el cruce en el Allianz Parque de Sao Paulo y negó que haya existido una negativa del Bayer Leverkusen para que el oriundo de Puente Alto juegue mañana.

"Charles (Aránguiz) entrenó bien ayer y es una de las opciones para jugar mañana. Hoy vamos a definir sí juega o no. Nunca hubo un acuerdo con Bayer Leverkusen para que él no jugará. Si está acá es porque tiene chances", aclaró.

Consultado por la situación de la selección argentina y la posibilidad de un pacto de no agresión con el combinado de Tite para dejar fuera a la ‘albiceleste’ del Mundial 2018, Pizzi se limitó a decir que “solo me preocupo de mi equipo. No dejo de reconocer mi nacionalidad, pero mi ocupación es que mi equipo compite lo mejor posible. Las demás selecciones tendrán sus propias ocupaciones".

Además, el trasandino evitó dar luces sobre el once que pondrá mañana en el reducto del Palmeiras. “Las alternativas que tenemos con el equipo son varias y lo doy solo antes de jugar. No vamos a modificar nuestra mentalidad (…) Los jugadores que están son los que habitualmente interpretan lo que busco en la cancha. Saben lo que hay que hacer mañana contra Brasil y cada vez que hemos requerido su participación lo han hecho como queremos. En el caso de Felipe (Gutiérrez) siempre ha cumplido según lo pedido", sentenció.