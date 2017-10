Juan Antonio Pizzi: "Me descarto de seguir en este proceso"

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, se declaró golpeado este martes por fracasar en su intento de clasificar a la ‘Roja’ a la Copa del Mundo de Rusia 2018, luego de caer sin apelación en Sao Paulo por 3-0 ante Brasil, el claro ganador de las Clasificatorias.

Con la dura caída en el Allianz Parque del Palmeiras, el combinado nacional bajó del tercer al sexto puesto de la tabla, con 26 unidades y no logró timbrar su tercera clasificación consecutiva a un Mundial, luego de decir presente en Sudáfrica 2010 con Marcelo Bielsa en el banco y Brasil 2014 con Jorge Sampaoli. ‘Macanudo’ no pudo llevar a Chile a la cita máxima del balompié.

A la hora de exteriorizar las sensaciones, el estratega de origen argentino señaló en rueda de prensa que “somos partícipes de esta tristeza. Estamos muy desilusionados. Hicimos todo lo que pudimos. La vida se forma con estas situaciones, con golpes duros. Debemos tener la fuerza en este momento”.

“Se cerró un ciclo en el cual se vivió un momento de alegría y esta tristeza que supera cualquier problema que haya tenido en su carrera. Hicimos todo el esfuerzo y lamentablemente no nos alcanzó para clasificar”, agregó.

En la misma línea, el seleccionador nacional expresó que “en tres años este equipo vivió los mejores momentos de su historia. Sé que con esta eliminación no se valorarán estos logros. Pero nos deja orgullosos. No soy el indicado de decidir sobre el futuro de los jugadores. Los directivos cuando elijan los proyectos a futuro tendrán las mejores opciones”.

Incluso, el otrora técnico de Universidad Católica evitó realizar un análisis a fondo del duelo con la ‘verdeamarelha’. “Hablar del partido tiene poca valoración. Todos estamos muy tristes. Perdimos la oportunidad de participar en otro Mundial. En el primer tiempo el equipo estuvo a la altura. Luego del primer gol nos costó recuperarnos. Luego no tuvimos situaciones para meter un gol”, dijo.

Respecto a su continuidad, Pizzi declaró que “¿Mi futuro? Mi contrato finaliza en esta situación y me parece que es una decisión de los directores, hay que evaluar qué es lo que pretenden para la selección y en base a eso elegir lo que a nivel personal me pertenece. Me descarto de seguir en este proceso”.

Para finalizar, el oriundo de Santa Fe fue claro en indicar que “soy el primer responsable de esta situación. Estamos tranquilos porque sabemos que hicimos todo el esfuerzo para clasificar (…) Asumo como máximo responsable. Soy el entrenador, elegí a los jugadores. Asumo la responsabilidad”.