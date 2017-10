Claudio Bravo y los dichos de su esposa: "Es su punto de vista"

El capitán y arquero Claudio Bravo dejó en duda su continuidad en la selección chilena y comentó el polémico mensaje de su señora, Carla Pardo , tras la derrota ante Brasil que dejó a Chile fuera del Mundial de Rusia.

“No es el momento de hacer leña de todo esto. Soy un agradecido de todo lo que hemos vivido. Lo bueno también tiene un término y hoy terminó nuestra época más gloriosa. No lo perdimos hoy, lo perdimos hace mucho tiempo atrás y nosotros soos los culpables", expresó el golero.

"Me pasan mil cosas por la cabeza. Es el momento de estar tranquilo y analizar todo lo que pasó fechas atrás. No supimos abrochar esto. No se puede perder lo que hicimos por todo este tiempo. Me voy a tomar un momento para pensar. Llevamos mucho tiempo acá y cuatro años más es un desgaste tremendo. Pero lo voy a decidir con calma. Lo hablaré en casa con las personas importantes", agregó.

Respecto al mensaje de su señora, quien acusó a jugadores de la ‘Roja’ de poco compromiso y que “algunos no entrenaban de la borrachera”, el meta del Manchester City dijo que "es su punto de vista. Las cosas nosotros las hablamos acá adentro. No es el momento de hacer noticia de esto. Que cada uno se ponga el sombrero. Un comentario no te genera un quiebre en el camarín, en todo caso".

Para finalizar, el formado en Colo Colo y mundialista en Sudáfrica y Brasil reconoció tener "una sensación de mierda. De llegar a esta instancia. La complicamos nosotros y nos pusimos en aprietos. Debimos abrocharlo hace rato y no lo hicimos".