Arturo Vidal se queda en la Roja: "Cada vez que me llamen estaré a disposición"

Vidal manifestó que está "muy triste", pues "después de 10 años es primera vez que nos quedamos con las manos vacías", sin embargo aseguró que no es el fin de nada y que "aquí se ven los fuertes. Chile es un equipo de Guerreros, me siento orgulloso de pertenecer a este Grupo. Y no lo voy a abandonar. Vamos juntos hasta el final. Cada vez que me llamen estaré a disposición de mi Selección. Nuestra Selección", escribió prometiendo revancha.

Un guerrero puede llorar, sentir temor y hasta decepcionarse, pero jamás se rinde ni abandona hasta la muerte!!!!???????????????????????? pic.twitter.com/cpJKKwxHMj — Arturo Vidal (@kingarturo23) 11 de octubre de 2017