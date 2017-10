Transexual aseguró que seleccionados de la Roja la invitaron a una fiesta el jueves

Fabiana Portella es una publicista transexual que se dedica a la producción de moda y que tras la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018 , se enojó tanto, que decidió contar una infidencia en Instagram : aseguró que dos seleccionados la llamaron el jueves para invitarla a una

"Les dije que no y como es de costumbre me dijeron ándate a la ... y cuanto queri $ hasta ese minuto llego mi último cariño hacia cierta parte del fútbol! Hay momentos y momentos para todo ! Y para mi si llevará el honor de representar a mi país ante el Mundo ! Me encierro en un búnker con mi equipo de trabajo y no salgo hasta el escenario! (...)pero gracias por entretenerme a mí con sus ofrecimientos tanto como de futbolistas", escribió en la publicación de anoche.

Hoy, entrevistada por Intrusos , Portella dijo que, porque pucha, si están tres o cuatro días antes (del partido) tratando de armar una fiesta, invitarte, (pedir)llevar copete, entonces digo qué onda. Esto pasó el día jueves".

que le mandaron, incluso algunas bastante íntimas. Todas pruebas que guarda en caso de que alguno salga a desmentirla o quiera llevarla a la justicia.

"Yo creo que directamente era una invitación sexual", dijo y recordó que desde 2008 se junta con varios a compartir, y que incluso se juntaron días antes de partir a Sudáfrica.

"Son personas como todos. A todos nos gusta divertirnos, pasarlo bien, tener intimidad, nos gusta descubrir cosas. Ellos tienen el mundo en sus manos, mujeres a su mano y por qué no decirlo, a trans también,. Sí alcohol, pero drogas nunca, eso lo puedo jurar", relató, comentando que ella cree que. Incluso aseguró que la han invitado al extranjero, pero no sólo futbilistas chilenos, sino también argentinos y uruguayos.

Consultada sobre si alguna vez tuvo una relación amorosa con algún seleccionado, contó que "(...) tuve romance con varios. Es que hacemos buena onda (...) ellos pasan de la modelo farandulera a hacer fiestitas con la modelo farandulera, después viene conocer una trans y después me conocen a mí y me piden que les presente a otras trans y mi amigas no son esa onda".diciéndome que sabían donde yo vivía, 'llamo a dos amigos y te hacen desaparecer' y ahora tengo como 60 solicitudes en Instagram así que yo creo que más de alguno me habló. Pero yo en general soy buena onda, yo no voy a dar nombres, a no ser que me asesore Raquel Argandoña", bromeó .