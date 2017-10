De Tezanos aclaró polémica con Borghi: "Unos estarán de acuerdo y otros me encontrarán un huea"

17:28 El comentarista tuvo una dura discusión con el ex DT de la Roja, luego de indicar que su período iba a la baja y que se reaccionó a tiempo y se le reemplazó por Sampaoli. Sobre el round, dijo que "no me tiritó la pera".

El comentarista deportivo Manuel de Tezanos se refirió en video, a la polémica que protagonizó ayer con el ex DT de la selección chilena y comentarista de Fox Sports, Claudio Borghi, una vez finalizado el partido entre Chile y Brasil.

De Tezanos ayer criticó con dureza al ahora ex entrenador Juan Antonio Pizzi, a quien calificó de inepto y, recordó que en el proceso de la "generación dorada" también hubo un bajón futbolístico, precisamente bajo la dirección de Borghi, el que fue enmendado al reemplazarlo por Jorge Sampaoli.

El "Bichi" reaccionó duramente a las palabras de De Tezanos, de quien dijo que no sabía de fútbol y lo invitó a un café "y le cuento para que vaya sabiendo y aprendiendo que cosas se dicen y que cosas no se dicen con un compañero de trabajo". Además el ex DT de la Roja dijo que los comentarios de De Tezanos eran "populistas"

En el nuevo video, De Tezanos dijo que probablemente Borghi no lo entendió y que "creo que hay un montón de razones por las que salió de la selección entre ellas porque fue traicionado por sus propios jugadores".

"Lo que menos fui fue populista, yo entiendo que Borghi no me ha visto antes, pero algún día entenderá que no fue personal lo que le dije", sostuvo el comentarista, quien también sostuvo que "no me tiritó la pera con Borghi", durante el debate televisivo.

De Tezanos sostuvo además que sus críticas al proceso de Pizzi provienen de hace un tiempo y mantuvo sus críticas. "Perder una eliminatoria con puros equipos cagados de miedo, era tan fácil esta eliminatoria. De las tres que jugamos era la más fácil. Se habían dado los resultados, había fallado el TAS, regalamos todo. Pero bueno, después uno queda como... en fin tan fácil. Me da una pena".

El registro de De Tezanos comienza con el comentarista diciendo "unos estarán de acuerdo y otros me encontrarán un hueá" y durante la grabación también abordó el proceso de Borghi, del que dijo, "las cosas empezaron buenas, pero la cuestión empezó adentro y era la decisión que había que tomar, le duela a quien le duela".

"Después llegó el técnico del momento que es Sampaoli, y el rendimiento es indudable, es incuestionable" dijo sobre el proceso del actual DT de la selección argentina.