Marcelo Díaz: "Yo espero que esta selección siga dando frutos"

Marcelo Díaz, mediocampista de Pumas de la UNAM, ve un futuro esperanzador en el seleccionado chileno luego que el bicampeón de América quedara con las manos vacías en su intento de clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Muchos hablan del fin de la ‘generación dorada’ y miran con preocupación el tema de la renovación. Sin embargo, el ex volante del Celta de Vigo respira confianza para el proceso con miras al Mundial de Qatar 2022.

"Yo espero que esta selección siga dando frutos, aún somos jóvenes y tenemos mucho por entregar a la selección así que espero que esto sea un tropiezo y que nos levantemos con más fuerza", expresó ‘Carepato’ en rueda de prensa en México.

"Lamentablemente, nos quedamos con las manos vacías después de estar luchando tanto tiempo. (La ‘Roja’) merecía ir a un tercer Mundial consecutivo pero lamentablemente no lo pudimos lograr”, agregó el bicampeón de América con el combinado.

Díaz no fue convocado a las últimas dos jornadas del largo camino hacia Rusia por decisión técnica de Juan Antonio Pizzi. Para el de Padre Hurtado, la no clasificación de la ‘Roja’ a Rusia no es un fracaso. "Creo que no cumplimos el objetivo que nos habíamos planteado y que merecíamos", sentenció.

La ‘Roja’ terminó sexta con 26 puntos en la tabla. Finalmente, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia dirán presente por Sudamérica en Rusia, mientras que Perú jugará el repechaje con Nueva Zelanda, el ganador de las clasificatorias de Oceanía.