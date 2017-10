Arsene Wenger dijo que está preocupado por condición anímica de Alexis tras eliminación de Chile

El entrenador del Arsenal FC, Arsene Wenger, dejó abierta la posibilidad que el delantero chileno Alexis Sánchez abandone la tienda londinense en enero próximo, durante el mercado invernal de pases en Europa.

El ‘Niño Maravilla’ culmina contrato con los ‘Gunners’ en junio de 2018 y al parecer no tiene interés en prolongar su estadía, pese a los continuos intentos de la dirigencia del Arsenal por extender el vínculo con el tocopillano. Recordar que el ariete estuvo muy cerca de ser traspasado en agosto pasado al Manchester City.

En la misma situación está el mediocampista alemán Mesut Özil, quien analiza ofertas para dejar en tres meses más el elenco del norte de Londres.

Consultado por si ambos jugadores podrían dejar el Arsenal en la próxima apertura del libro de pases en el viejo continente, Wenger declaró que “en la situación en la que estamos, hemos estudiado todas las soluciones. Es posible”.

“Por lo que sé, Mesut quiere quedarse (en Inglaterra). Siempre he dicho que el hecho de no haber llegado a un acuerdo el año pasado no significa que se vaya a ir. Pero en este momento no estamos cerca de anunciar nada”, agregó.

“Los dos futbolistas están contentos aquí y creo que podemos darle la vuelta a la situación”, dijo el estratega de origen francés.

En cuanto a Alexis, Wenger no escondió su inquietud por cómo llegará el ‘7’ del equipo tras no poder lograr con el seleccionado chileno la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Tendré que hablar con él. Estoy más preocupado por lo que vi en el partido (Brasil-Chile) y lo difícil que fue. Fue un encuentro muy físico. Tendré que ver cómo está mentalmente cuando regrese mañana (viernes)”, sentenció.