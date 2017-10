[AUDIO] Harold Mayne-Nicholls y la eliminación de Chile: “Pretender ir a clasificar a Brasil es entender poco”

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, criticó y lamentó la planificación del cuerpo técnico que lideraba Juan Antonio Pizzi y la actual directiva que encabeza Arturo Salah. El dirigente consideró que “debió haber más rigurosidad en el partido en Bolivia que terminó siendo el que nos dejó fuera del Mundial”.

Mayne-Nicholls señaló a Radio Digital FM que “me parece lamentable lo que pasó y cómo se dio lo que pasó, fue para mí un retroceso de lo que veníamos haciendo. Hasta el mes de junio cuando fuimos a jugar la Copa Confederaciones nadie pensó que podría pasar algo así, se mostró un gran juego, pese a ganar solo un partido. Lamento la falta de entender de lo que estábamos jugando, cómo no se dieron cuenta que era tan importante jugar contra Paraguay y Bolivia, en la primera rueda perdimos cinco puntos con ellos; ahí debió haber un llamado de alerta”.

Tras la eliminación de Chile agregó que “ahora estamos sufriendo todos, porque no es tan fácil el tema de las Eliminatorias y la preparación del partido en Bolivia fue muy lamentable. El técnico y el cuerpo técnico tienen una gran responsabilidad, pero los dirigentes también tenemos cosas por decir. No me atrevo a creer que el directorio y el presidente de la ANFP no estén en la planificación, tienen que tener conocimiento. Debió haber más rigurosidad en ese partido que terminó siendo el que nos dejó fuera del Mundial”.

A su juicio “un directorio que no entre en la planificación, la responsabilidad no puede recaer solo en un cuerpo técnico. La responsabilidad de todo el directorio es infinita. Me parece que hay demasiada falta de liderazgo para asumir la falta de responsabilidad del fútbol chileno. Lo que tengo claro es que la altura no es un tema sicológico, hay un tema científico para preparase como usar las cámaras hiperbáricas. Pretender irse a clasificar a Brasil es entender poco. No puedo entender cómo se planificó ese partido, ese partido era clave, sobre todo después del partido con Paraguay”.

El periodista recalcó que “quedamos afuera (de Rusia 2018) porque no fuimos capaces de entender lo que estábamos jugando y no se va en un mes, va a ir aumentando y cuando llegue el Mundial vamos a decir ‘¿cómo están jugando estos tipos?’”.

Sobre el recambio que se exige de cara a las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 precisó que “son en posiciones puntuales y no son de planteles completos. Gary Medel, Arturo Vidal y hasta Claudio Bravo pueden llegar a la siguiente eliminatoria, porque los avances tecnológicos hacen que el rendimiento se pueda mantener por más tiempo a como era hace 20 años”.

Sin embargo reconoció que es necesario organizar amistosos y torneos para probar nuevos jugadores y que se fogueen de cara al roce internacional necesario para la alta competencia. Para el otrora timonel de la ANFP es clave que el trabajo para volver a posicionar a La Roja a la elite del fútbol mundial comience inmediatamente: “Mañana ya es muy tarde”.

Finalmente descartó referirse a los supuestos actos de indisciplina que se han denunciado desde el partido con Brasil, ya que no le corresponde y destacó el nombre de Manuel Pellegrini como opción para asumir la banca de la selección, pero es Salah quien debe tomar la decisión junto al directorio.