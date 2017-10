Suegra de Bravo dijo que el capitán no filtró información y que ella sabe "quienes van al casino, los que llegan curados"

11:50 Pilar Lizana, madre de Carla Pardo, dijo que la familia tiene varios conocidos que trabajan en el casino Monticello y que así se conoció de las indisciplinas de algunos seleccionados. Aunque no dio nombres, dijo que "todos sabemos quienes son".

, la suegra de Claudio Bravo, se refirió en conversación con "Muy Buenos Días" , el matinal de TVN, descartó que fuera el capitán de la Roja quien filtró la información que motivo a su hija Carla Pardo, a referirse a que algunos jugadores de la Roja que no actuaron en forma profesional y que llegaban borrachos a los entrenamientos

"Nosotros aquí nada sabemos por Claudio, porque Claudio no cuenta nada... nosotros sabemos mucho porque estamos cerca del casino, yo tengo un sobrino que trabaja allá y tengo otras amigas que trabajaban allá. Yo sé las cosas por ellas, no porque me las cuente Carla o por que Claudio lo haya conversado en el camarín" dijo la suegra del arquero de a selección nacional.

En ese punto, Pilar Lizana dijo que es por esos cercanos, que "sé quienes van al Casino, los que llegan curados. Aunque también hay otros que van a comer con sus mujeres y se van calladitos".

"No te puedo dar nombres, porque no puedo hablar por lo que dijo mi hija, pero sí la apoyo y creo que está en lo correcto", dijo la suegra del capitán chileno. "Hay unos puntos negros que Pizzi no castigó cuando debió haber castigado (...) faltó mano dura de Pizzi, con haber castigado a uno, habrían aprendido los demás".

La madre de Carla Pardo dijo que "yo creo que todos sabemos quienes son", sobre los dichos de su hija, quien en redes sociales dijo que algunos jugadores de la Roja "se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y se deje de andar llorando".

"Mi hija dijo lo que cualquier chileno... lo que todos los chilenos sabemos que estaba pasando en la selección. Bueno y si Pizzi no hizo nada antes de este partido que era muy difícil ganar. No castigó a quien tenía que castigar. Lamentablemente, por eso todo Chile llora hoy", dijo Lizana.