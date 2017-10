Fuerte discusión entre Barticciotto y Solabarrieta por mensaje de esposa de Claudio Bravo

15:35 En el programa Fox Radio, el ex futbolista y el periodista debatieron sobre la pertinencia de que Carla Pardo realizara una denuncia de indisciplina a través de las redes sociales.

Una dura discusión tuvieron el periodista y comentarista deportivo, Fernando Solabarrieta y el ex futbolista, Marcelo Barticciotto, a raíz de la publicación de la esposa del capitán de la Roja, Claudio Bravo en Instagram, donde acusó a jugadores del seleccionado de no ser profesionales y de haber llegado borrachos a un nivel que ni siquiera podían entrenar.

Ello, luego de que Solabarrieta defendió a Carla Pardo en el programa Fox Radio de Fox Sports Chile, por la publicación. "¿No es legítimo cuando llegas a tu casa cansado o choreado, decirle a tu mujer lo que te pasó en el entrenamiento? ¿y ella no puede opinar?", consignó La Segunda.

"Pero no públicamente, no ponerlo en una red social, porque se tiene que atener a que todo el mundo le responda. ¿o acaso ella se va a enojar porque le estamos respondiendo?", dijo Barticciotto.

La discusión giró entonces, pues Solabarrieta sostuvo que el trabajo de Bravo era público y el futbolista defendió la idea de que lo pasa en los entrenamientos, en el camarín, son parte del ámbito privado.

"Es curioso, porque yo veo tu red social y también hablas de tu vida privada", dijo Solabarrieta, a lo que Barticcioto replicó "¡De mis hijos! No cuento lo que pasa dentro de mi casa".

"¿Y no es privado eso? La mujer de Bravo tampoco cuenta lo que pasa dentro de su casa, sino lo que le ocurre a su marido", respondió Solabarrieta, y el ex DT de Colo Colo y la U. de Concepción dijo que "y no hables de mis hijos".

El periodista, en tanto planteó que Pardo estaba haciendo público "algo que su marido realiza de manera pública", en tanto que Barticciotto criticó la participación de los jugadores en redes sociales. "El entorno del futbolista no puede hablar. Los futbolistas se involucraron en las redes sociales en los últimos meses diciendo un montón de estupideces. Que no hablen, pero no se puede justificar algo así".

"Quizás fue inoportuno, pero es legítimo" dijo Solabarrieta.