[VIDEO] La Presidenta Bachelet y Eliseo Salazar encabezaron la bienvenida de la Fórmula E a Chile

La presidenta Michelle Bachelet en compañía del ministro del Deporte, Pablo Squella, el de Energía, Andrés Rebolledo, y el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, le dieron la bienvenida a la Fórmula E que llega por primera vez a Chile. El piloto nacional Eliseo Salazar realizó una demostración arriba de uno de los bólidos que se podrán apreciar en la carrera fijada para el 3 de febrero del 2018 en la elipse del Parque O'higgins.

En la Plaza de la Constitución la Mandataria destacó del “Santiago E-Prix 2018” de la Fórmula de electromovilismo que “en el automovilismo deportivo se pueden usar vehículos eléctricos, y existe una categoría que ya va en su cuarta temporada, porque la que vamos a tener acá va a ser parte de la cuarta temporada, cómo no vamos a ser capaces de hacer todo lo posible para hacer una transformación en nuestros medios de transporte cotidiano”.

Bachelet, de esta manera, invitó “a cambiar nuestra forma de ver las cosas, a ver otras maneras de movilizarnos en la ciudad y ver nuevos usos para la energía limpia. Es una invitación a imaginarnos un futuro distinto, aprovechando las alternativas que ya nos ofrece el presente” y proyectó que si bien es una industria en desarrollo, se espera que para el 2030 la electricidad sea el estándar internacional de los vehículos.

La ruta de la carrera contempla un circuito de 2,4 kilómetros y se desarrollará por Plaza Italia, Alameda, Irene Morales, Parque Forestal, Santa María y nuevamente Plaza Italia.

