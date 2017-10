Salah descartó tomar acciones por el partido Perú-Colombia: "Perdimos nuestra clasificación en cancha"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, descartó que el organismo presente un reclamo por el supuesto arreglo entre las selecciones de Perú y Colombia, que con su empate 1-1 en el último partido de las clasificatorias dejó a Chile sin lograr el paso al Mundial de Rusia.

En conversación con 24 Horas, el timonel del fútbol nacional expresó que "nosotros perdimos nuestra clasificación en cancha y eso es un hecho y si hay cosas de este tipo, que además son públicas, están los organismos pertinentes para que tomen las medidas que correspondan si es que hay que tomar. No tenemos ninguna intención de actuar".

Con esto el dirigente ratificó las versiones que llegaban desde Quilín, que planteaban que no se entregaría un reclamo formal a la espera que la propia FIFA revisara el caso.

Salah también habló sobre el ahora ex entrenador de la Roja, Juan Antonio Pizzi, quien afirmó que fue "muy valiente". "Tomó un fierro muy caliente y fue muy valiente. A la larga será un balance positivo. Eso sí, no logró lo más importante que era clasificar a Rusia", agregó.

Por la llegada de un nuevo director técnico, afirmó quera "imprudente dar nombres", asegurando que "tengo muchos amigos entrenadores".

"Es un tema que estamos asumiendo, nos hemos fijado plazos. No digo que no sea urgente. Entiendo la necesidad que tienen los medios de necesitar nombres propios, pero me parece una imprudencia dar nombres. Todo lo que se especule no tiene validez", sentenció.